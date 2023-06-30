«Реал» не намерен терять лицо. Мадридцы откажутся от погони за Мбаппе при одном условии
Или даже на это можно закрыть глаза?
«Реал Мадрид» навсегда откажется от Килиана Мбаппе, если после всего произошедшего он вновь изменит свое мнение и продлит контракт с «ПСЖ», утверждает катарский журналист Мохаммед Аль-Кааби, близкий к руководству столичного клуба.
Как сообщала Marca, сегодня представители Мбаппе должны снова встретиться с «ПСЖ», где парижане сделают все возможное, чтобы убедить игрока продлить контракт на 2-3 года с устным обещанием продать его в 2024. История развивается по очень похожему сценарию, что и в 2022 году.
Однако на этот раз нападающий отправил письмо в свой клуб, в котором сообщил, что не будет продлевать контракт, когда он истечет в следующем году. При этом игрок хочет остаться в Париже еще на год, так как по контракту ему полагался бонус в 90 миллионов.
Сообщалось, что «Реал» готов пойти ва-банк, если Килиан все же откажется от продления, и вследствие этого «ПСЖ» выставит его на продажу.
Однако если он снова решит остаться, кто знает, закончится ли эта сага навсегда...
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