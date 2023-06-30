Или даже на это можно закрыть глаза?

«Реал Мадрид» навсегда откажется от Килиана Мбаппе, если после всего произошедшего он вновь изменит свое мнение и продлит контракт с «ПСЖ», утверждает катарский журналист Мохаммед Аль-Кааби, близкий к руководству столичного клуба.

Как сообщала Marca, сегодня представители Мбаппе должны снова встретиться с «ПСЖ», где парижане сделают все возможное, чтобы убедить игрока продлить контракт на 2-3 года с устным обещанием продать его в 2024. История развивается по очень похожему сценарию, что и в 2022 году.

Однако на этот раз нападающий отправил письмо в свой клуб, в котором сообщил, что не будет продлевать контракт, когда он истечет в следующем году. При этом игрок хочет остаться в Париже еще на год, так как по контракту ему полагался бонус в 90 миллионов.

Сообщалось, что «Реал» готов пойти ва-банк, если Килиан все же откажется от продления, и вследствие этого «ПСЖ» выставит его на продажу.

Однако если он снова решит остаться, кто знает, закончится ли эта сага навсегда...