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Карло Анчелотти подумывает о смене расстановки, чтобы играть без «9»

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По данным The Athletic, Карло Анчелотти всерьез рассматривает возможность смены схемы со своей любимой схемы 4-3-3 на 4-4-2 в следующем сезоне.

В новом сезоне Винисиус и его приятель Родриго будут играть вместе в качестве нападающих по системе 4-4-2.

Вот как может выглядеть стартовый состав «Мадрида»:

В схеме нет места Хоселу? Весьма вероятно, что Анчелотти будет использовать 33-летнего испанского нападающего только в качестве дублера.

Все это означает, что этим летом «Реал Мадрид» вряд ли подпишет новую «девятку».

Клуб хочет сделать все возможное для трансфера Килиана Мбаппе следующим летом, если не удастся заполучить его сейчас.

7 комментариев

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Александр Макаров
Как мне показалось по другим новостям: планируют играть с ромбом в полузащите с Беллингемом на острие (под нападающим) и Тчуамени/Кроссом/Кама на позиции опорника.

Мол как обычно Бензема действовал в оттяжке - так и Белли будет находится преимущественно выше
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Johny111
Очень непривычно видеть состав без Бензема и Кросса, ощущение было что они вечные
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znh
Очень логичное решение. За счёт сильной разноплановой полузащиты можно комбинировать и достигать успеха. А ведь есть ещё Кроос, Себальос, Тчуамени, Браим.
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Геннадий Чеботарев
неуж то дошло наконец то до "гения тренерского цеха"???? это писец))) он эту схему должен был наиграть ещё в прошедшем сезоне,когда Карим не играл. он просто раздражает уже.
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Геннадий Чеботарев
Ответ Александр Макаров
Как мне показалось по другим новостям: планируют играть с ромбом в полузащите с Беллингемом на острие (под нападающим) и Тчуамени/Кроссом/Кама на позиции опорника. Мол как обычно Бензема действовал в оттяжке - так и Белли будет находится преимущественно выше
когда все было направлено на покупку белингема,было понятно что это смена такической схемы игры. цап не нужен в 4-3-3. об этом речь с зимы,как стал вопрос о белингеме
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