7 комментариев

По данным The Athletic, Карло Анчелотти всерьез рассматривает возможность смены схемы со своей любимой схемы 4-3-3 на 4-4-2 в следующем сезоне.

В новом сезоне Винисиус и его приятель Родриго будут играть вместе в качестве нападающих по системе 4-4-2.

Вот как может выглядеть стартовый состав «Мадрида»:

В схеме нет места Хоселу? Весьма вероятно, что Анчелотти будет использовать 33-летнего испанского нападающего только в качестве дублера.

Все это означает, что этим летом «Реал Мадрид» вряд ли подпишет новую «девятку».

Клуб хочет сделать все возможное для трансфера Килиана Мбаппе следующим летом, если не удастся заполучить его сейчас.