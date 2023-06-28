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«Реал Мадрид» был «коронован» 103 года назад: немного истории названия клуба

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А вы знали, что «Реал Мадрид» был основан в 1902 году, но не сразу стал Королевским клубом. 29 июня 1920 года к названию клуба было добавлено слово «королевский» (Real) – это произошло 103 года назад.

Такие клубы, как «Реал Клуб Депортиво Эспаньол», «Реал Бетис», «Реал Сосьедад» и «Реал Вальядолид» тоже были названы королевскими во времена правления Альфонсо XIII. 

Прежде чем стать королевским клубом, «сливочные» носили название на на английский манер «Madrid Football Club».

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