А вы знали, что «Реал Мадрид» был основан в 1902 году, но не сразу стал Королевским клубом. 29 июня 1920 года к названию клуба было добавлено слово «королевский» (Real) – это произошло 103 года назад.

Такие клубы, как «Реал Клуб Депортиво Эспаньол», «Реал Бетис», «Реал Сосьедад» и «Реал Вальядолид» тоже были названы королевскими во времена правления Альфонсо XIII.

Прежде чем стать королевским клубом, «сливочные» носили название на на английский манер «Madrid Football Club».