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🏆🤍 Родриго набил очень важное для него тату. Похоже, что он решил надолго связать себя с «Реалом»

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Мадридиста навсегда.

Для того, чтобы навсегда сохранить память о выигранной Лиге чемпионов с «Реалом», Родриго набил себе впечатляющую татуировку.

Его предплечье теперь будет вечным напоминанием о четырнадцатом трофее Лиги чемпионов, который мадридцы завоевали в сезоне 21/22. Полузащитник нанес на свою кожу изображение кубка, под которым написано «Париж» и «90+6», — место проведения решающего матча и время финального свистка.

Также на татуировке Родриго нашлось место для номера 11, под которым игрок будет выступать следующем сезоне после того, как его освободил Марко Асенсио.

Тот турнир был особенно важным для бразильца, так как именно он организовал легендарный камбэк в ответном матче полуфинала против «Сити» на 90-й минуте и помог «Реалу» пробиться в финал.

Очевидно Родриго не намерен в ближайшем будущем покидать «Сантьяго Бернабеу», вместе с Винисиусом он будет основой атаки «Мадрида» на долгие годы.

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