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Сын Марсело во время своего выпускного исполнил фирменное празднование легендарного игрока «Мадрида». Вы ведь уже догадались, о ком речь?

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Не о его отце 😏

Множество детей футболистов идут по стопам своих родителей, и Энцо Алвес Вийера, сын легендарного защитника «Мадрида» Марсело, тоже захотел посвятить свою жизнь футболу. Он начал свой профессиональный путь в академии клуба «Депортиво Санта Анна», но все же со временем перешел в «Реал» и в конце прошлого года он заключил с мадридцами свой первый профессиональный контракт.

Естественно, в жизни 13-летнего нападающего есть не только футбол. Например, в этом году юный бразилец закончил начальную школу в Испании, и сегодня у его класса состоялся выпускной.

Когда пришла очередь Энцо подняться на сцену, он решил повторить фирменное празднование Криштиану Роналду. Футболиста поддержал почти весь зал — школьники синхронно прокричали «SIUUUU», когда Вийера приземлился на ноги.

В Мадриде Криша будут помнить вечно.

1 комментарий

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FootyfanaticRM
Празднование на века)
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