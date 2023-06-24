Говорит Мадрид
Блог

Бензема ушел из «Мадрида» свободным агентом. Стало известно, что «Аль-Иттихад» все-таки заплатил клубу

Карим Бензема Карим Бензема
Клубы Клубы
Реал Мадрид Реал Мадрид
Аль-Иттихад Джидда Аль-Иттихад Джидда
Ла Лига Ла Лига
Футбол Футбол

Красивый поступок.

По данным французского журналиста Ромена Молины, «Аль-Иттихад» заплатил «небольшую сумму» за Карима Бензема.

Конкретной информации о том, сколько именно капнуло на счет «Мадриду» от саудовского клуба, пока нет. В любом случае, приятно знать, что Бензема не покинул клуб, не принеся команде ни копейки.

Срок действия контракта 35-летнего игрока с «Мадридом» истекал 30 июня. Если бы он перешел в европейский клуб, то, безусловно, никакой компенсации бы не было, так как он бы просто стал свободным агентом.

По сообщениям, форвард подписал трехлетний контракт с «Аль-Иттихадом», а его зарплата составит 100 млн евро за сезон.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий