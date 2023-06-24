Красивый поступок.

По данным французского журналиста Ромена Молины, «Аль-Иттихад» заплатил «небольшую сумму» за Карима Бензема.

Конкретной информации о том, сколько именно капнуло на счет «Мадриду» от саудовского клуба, пока нет. В любом случае, приятно знать, что Бензема не покинул клуб, не принеся команде ни копейки.

Срок действия контракта 35-летнего игрока с «Мадридом» истекал 30 июня. Если бы он перешел в европейский клуб, то, безусловно, никакой компенсации бы не было, так как он бы просто стал свободным агентом.

По сообщениям, форвард подписал трехлетний контракт с «Аль-Иттихадом», а его зарплата составит 100 млн евро за сезон.