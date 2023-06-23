Пополняются талантами.

По данным журналиста Marca Хосе Феликса Диаса, «Мадрид» уже подписал «до шести доморощенных игроков «Атлетико» для своей академии.

Самое яркое имя из списка − защитник Ариэль Нхоге, который выступает за молодежную сборную Испании.

Недавно «сливочные» разорвали так называемый «пакт о ненападении», подписанный с «Атлетико». Он запрещал клубам подписывать игроков друг друга. С тех пор многие таланты «матрасников» оказались в другой части Мадрида.

После последних событий отношения между двумя клубами стали довольно напряженными. Кроме этих шести игроков, «королевский клуб» также подписал десятерых воспитанников академии «Хетафе» и шестерых из »Леганеса». Оба клуба также расположены в Мадриде.е.