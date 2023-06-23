«Мадрид» и «Атлетико» разорвали «пакт о ненападении». «Сливочные» переманили из академии сразу шестерых молодых игроков
Пополняются талантами.
По данным журналиста Marca Хосе Феликса Диаса, «Мадрид» уже подписал «до шести доморощенных игроков «Атлетико» для своей академии.
Самое яркое имя из списка − защитник Ариэль Нхоге, который выступает за молодежную сборную Испании.
Недавно «сливочные» разорвали так называемый «пакт о ненападении», подписанный с «Атлетико». Он запрещал клубам подписывать игроков друг друга. С тех пор многие таланты «матрасников» оказались в другой части Мадрида.
После последних событий отношения между двумя клубами стали довольно напряженными. Кроме этих шести игроков, «королевский клуб» также подписал десятерых воспитанников академии «Хетафе» и шестерых из »Леганеса». Оба клуба также расположены в Мадриде.е.
Комментарии