Дани Себальос недавно продлил контракт с «Реалом». Испанский полузащитник будет в составе клуба до 30 июня 2027 года.

Однако, согласно свежему отчету El Chiringuito, не исключается возможность ухода игрока в аренду в следующем сезоне.

Это связано с тем, что полузащита и так готова к следующему сезону.

После перехода Джуд Беллингхэм большие деньги, Себальос занимает лишь шестое место в иерархии Карло Анчелотти.

У него больше шансов получить регулярные матчи за "Бланкос" в сезоне 24/25, когда и Лука Модрич , и Тони Кроос покинут "Мадрид", чем в этом году.

Таким образом, провести некоторое время вдали от «Бернабеу» ради игрового времени может быть неплохой идеей.