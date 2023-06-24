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Себальос может не играть за «Реал» в следующем сезоне, несмотря на продление контракта. Что?

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Дани Себальос недавно продлил контракт с «Реалом». Испанский полузащитник будет в составе клуба до 30 июня 2027 года.

Однако, согласно свежему отчету El Chiringuito, не исключается возможность ухода игрока в аренду в следующем сезоне.

Это связано с тем, что полузащита и так готова к следующему сезону.

После перехода Джуд Беллингхэм большие деньги, Себальос занимает лишь шестое место в иерархии Карло Анчелотти.

У него больше шансов получить регулярные матчи за "Бланкос" в сезоне 24/25, когда и Лука Модрич , и Тони Кроос покинут "Мадрид", чем в этом году.

Таким образом, провести некоторое время вдали от «Бернабеу» ради игрового времени может быть неплохой идеей.

4 комментария

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Brigande
Ну да , у Мадрида же никто никогда не травмируется в сезоне , и форму никто не теряет .
Вряд-ли Себа подписывал бы контракт , если б знал , что его отправят в аренду .
+6
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Ruslan3132
продлить за неделю до окончания контракта...и продать ))) вот это был бы поворот
+1
0
+1
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shark308
Отличное решение, полузащита перенасыщена. Если Модрич не уедет к саудитам, нужно уходить в аренду.
+1
-1
0
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Геннадий Чеботарев
Ответ shark308
Отличное решение, полузащита перенасыщена. Если Модрич не уедет к саудитам, нужно уходить в аренду.
60 травм было в январе,а до конца сезона умножь на два. и не нужны игроки ротации?
0
0
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