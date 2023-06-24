«Реал Мадрид» сохранит Винисиуса Тобиаса как минимум еще на один сезон, сообщает Фабрицио Романо.

«Сливочные» договорились с донецким «Шахтером» об аренде бразильца до конца сезона 2023/24. Это обойдется клубу в 500 тысяч евро.

В сделке также будет пункт о выкупе в размере 15 миллионов евро, который не является обязательным.

Таким образом, «Реал» может меньше беспокоиться о глубине состава на позиции правого защитника. У них есть Дани Карвахаль, Лукас Васкес, а теперь и Винисиус, который в прошлом сезоне регулярно выступал за молодую команду Рауля, отдав 5 результативных передач.