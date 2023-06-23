Килиан Мбаппе, его мать Фаиза Ламари [его агент] и его адвокаты начали переговоры о будущем француза с «Пари Сен-Жермен», сообщает Карлос Карпио из Marca.

Игрок готов провести еще один сезон в ПСЖ и получить обещанный бонус в размере 150 миллионов евро. 1 января он подпишет предварительное соглашение с «Реалом» и присоединится к ним следующим летом, получив от «сливочных» вступительный бонус в размере 100–125 миллионов евро.

«ПСЖ» чувствует себя «обманутым» и «возмущенным». Они хотели бы просто продать 24-летнего игрока, не выплачивая ему бонус в размере 150 миллионов евро. Игрок на это не соглашается, так как хочет получить эти деньги.

Ламари убеждает ПСЖ «значительно снизить» запрашиваемую цену, которая, по всей видимости, составляет 200 миллионов евро. Таким образом, игрок получит компенсацию за отказ от бонуса в размере 150 миллионов евро.

Если Мбаппе останется в Париже еще на один сезон, следующим летом он сможет бесплатно перейти в «Реал». Игрок не будет активировать возможность продления контракта с ПСЖ еще на год.

Сообщается, что «Реал» считает, что суперзвездный нападающий все еще может подписать контракт с клубом этим летом.