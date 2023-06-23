Джуд Беллингем порадовал сотни молодых людей из Бирмингема бесплатными футболками «Реал Мадрид» во время неожиданного визита в родной город.

Игрок сборной Англии Беллингем еще больше расположил к себе местных жителей, подарив им футболки «Мадрида» с его именем.

На прошлой неделе 19-летний футболист перешел из дортмундской «Боруссии» в Королевский клуб за 103 миллиона евро, но, несмотря на статус суперзвезды, Джуд не забыл о своих корнях.

В четверг полузащитник, выросший в Бирмингеме, и Adidas удивили сотни молодых людей в магазине «22», отпраздновав любовь Беллингема к родному городу. Магазин был открыт всего на 90 минут и назван в честь номера Джуда, который его первый клуб «Бирмингем Сити» вывел из обращения, когда он уехал из родного города, раздавал совершенно новую домашнюю форму «Реала» на сезон 2023/24, последние бутсы Adidas и другие товары Adidas X Jude Bellingham.

Беллингем, даря подарки, сказал: «Теперь я играю за «Реал Мадрид», но Бирмингем навсегда останется моим домом. Я благодарен своей семье и друзьям за их поддержку, а также жителям Бирмингема. С тех пор, как я дебютировал за «Бирмингем Сити», поддержка местных жителей подталкивала меня вперед и помогала мне поверить, что все возможно. Сегодня я вернулся, чтобы показать им, что это многое значит для меня и попросить их стать частью следующей главы моей карьеры».