Говорит Мадрид
Блог

Все? На новом фото Мбаппе можно заметить сразу 5 намеков на переход в «Реал»

Клубы Клубы
Ла Лига Ла Лига
Реал Мадрид Реал Мадрид
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Футбол Футбол

Слухи вокруг Килиана Мбаппе не утихают. Испанские СМИ сообщают, что среди всех вариантов на позицию форварда «Реал» выложит деньги только за Мбаппе - но «ПСЖ» все еще думает: парижане выбирают между продажей Килиана эти летом и бесплатным уходом через год.

Тем временем Мбаппе выложил фото, вероятно, с базы сборной Франции. И через призму фанатов «Мадрида» можно разглядеть сразу несколько намеков от Килиана, что переход в «Реал» - всего лишь дело времени.

1. Белая футболка;

2. Принт на футболке - из сериала «Острые козырьки», сюжет которого разворачивается в городе Бирмингем. Новичок «Реала» Джуд Беллингем родом из Бирмингема.

3. Стрелки на часах Килиана показывают галочку - инсайдеры пользуются ей перед почти завершенными трансферами;

4. Белые кроссовки;

5. Чемодан - серого цвета, а как известно, обновленный «Бернабеу» тоже выполнен в сером цвете.

Похоже, сага закончилась.

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ilya63
Ну смешно же )))
+17
0
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
El Fenomeno 9️⃣
Я сейчас из вазы со сладостями вытащил конфету а на обёртке «клубника со сливками». Так это оказывается знак свыше что Роналду вернётся в Реал!😃
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ivang King
С таким интересом зашёл на эту новость 🤦‍♂️ молодцы, замануха сработала
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
*****Mr.Vaart_23*****
а трава такая же зеленая как на новом Бернабео)
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
IGROCHISHKA WANTS COOKIES
А у меня шорты белые😮
значит я перейду в реал?!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lionel Andres Messi 10
А ещё Мбаппе прямоходящий, как и игроки Реала, значит, точно там окажется.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Makar Tert
а ещё он идёт также как сообственно шагали игроки Реала в Манчестере
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Фомин
на передней части чемодана 14 вертикальных полос...столько же сколько кубков ЛЧ/КЕЧ у Реала...точно в Мадрид пойдет😂😂😂
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tumas
вот что бывает, когда все желающие могут писать, что захотят.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gayrat Sultonov
Вот это настоящий бред. Автор проснись уже...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Timbaland
Ещё у него белые зубы.А утром его заметили в кофейне,где он попросил сливочную пенку. Да что за бред???
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MajestySport
Та не перейдет он в Реал в этом году, максимум в следующем может быть, абы замануха сработала и зашли все прочитать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Naneva
Когда специалисты по анализу синих занавесок на уроке литературы наконец выросли)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Чеботарев
если он перейдет в этом году то потеряет примерно 300 лимонов!!! ни один нормальный человек так не поступит,ни один. а если вдруг кто то так сделал бы,то его надо сразу у дурку вести,он не нормальный.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мой Мой
Ответ Makar Tert
а ещё он идёт также как сообственно шагали игроки Реала в Манчестере
Надо следить за ним а то упадет со скалы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий