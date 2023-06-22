15 комментариев

Слухи вокруг Килиана Мбаппе не утихают. Испанские СМИ сообщают, что среди всех вариантов на позицию форварда «Реал» выложит деньги только за Мбаппе - но «ПСЖ» все еще думает: парижане выбирают между продажей Килиана эти летом и бесплатным уходом через год.

Тем временем Мбаппе выложил фото, вероятно, с базы сборной Франции. И через призму фанатов «Мадрида» можно разглядеть сразу несколько намеков от Килиана, что переход в «Реал» - всего лишь дело времени.

1. Белая футболка;

2. Принт на футболке - из сериала «Острые козырьки», сюжет которого разворачивается в городе Бирмингем. Новичок «Реала» Джуд Беллингем родом из Бирмингема.

3. Стрелки на часах Килиана показывают галочку - инсайдеры пользуются ей перед почти завершенными трансферами;

4. Белые кроссовки;

5. Чемодан - серого цвета, а как известно, обновленный «Бернабеу» тоже выполнен в сером цвете.

Похоже, сага закончилась.