15 комментариев

Все? На новом фото Мбаппе можно заметить сразу 5 намеков на переход в «Реал»
Слухи вокруг Килиана Мбаппе не утихают. Испанские СМИ сообщают, что среди всех вариантов на позицию форварда «Реал» выложит деньги только за Мбаппе - но «ПСЖ» все еще думает: парижане выбирают между продажей Килиана эти летом и бесплатным уходом через год.
Тем временем Мбаппе выложил фото, вероятно, с базы сборной Франции. И через призму фанатов «Мадрида» можно разглядеть сразу несколько намеков от Килиана, что переход в «Реал» - всего лишь дело времени.
1. Белая футболка;
2. Принт на футболке - из сериала «Острые козырьки», сюжет которого разворачивается в городе Бирмингем. Новичок «Реала» Джуд Беллингем родом из Бирмингема.
3. Стрелки на часах Килиана показывают галочку - инсайдеры пользуются ей перед почти завершенными трансферами;
4. Белые кроссовки;
5. Чемодан - серого цвета, а как известно, обновленный «Бернабеу» тоже выполнен в сером цвете.
Похоже, сага закончилась.
значит я перейду в реал?!