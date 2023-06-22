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«Реал» готов выложить деньги только за одного форварда в это трансферное окно – больше никто не сможет усилить атаку «Мадрида»

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У мадридского «Реала» есть план подписать еще только одного нападающего в это летнее окно, утверждает журналист El Chiringuito Хосе Луис Санчес.

Да, не нужно долго гадать, и это действительно трансфер форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

В «Мадриде» даже не рассматривают возможность подписания кого-либо еще, кроме француза – только он сможет значительно усилить и без того сильную атакующую линию.

«Реал» готов приложить все усилия, чтобы подписать Мбаппе, и заплатить большие деньги, если это будет необходимо.

Однако до сих пор остается неясным, действительно ли «ПСЖ» хочет продать Килиана этим летом.

Kylian Mbappé Soccer Speed Workout - Overtime Athletes Blog

2 комментария

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Brigande
С одной стороны сам Перес сказал , что трансферов больше не будет , и этому сложно не верить .
С другой стороны , опять же , зная Переса , сложно представить , что он не понимает разницу между Бензема и Хоселу .
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