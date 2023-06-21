Бунт искусственного интеллекта.

Официальный аккаунт «Мадрида» в Твиттере внезапно решил вспомнить гол Винисиуса Жуниора, который он забил в ворота «Ливерпуля» в Лиге чемпионов сезона-2022/2023.

Матч был сыгран 21 февраля этого года, а значит никакой особой привязки к дате нет. Игра на «Энфилде» закончилась со счетом 2:5, бразилец сделал дубль.

Все бы ничего, вот только в твите внезапно появился аккаунт под именем... @MbappeIsShit (Мбаппе дерьмо). Этот пост появился в 20:23 по мск и оставался доступен на время написания публикации.

Появление оскорбительного для француза обращения не связано с человеческой ошибкой того, кто ведет аккаунт «Мадрида». Как пояснил один из пользователей Reddit, «это просто автоматические твиты, помечающие всех, кому понравился оригинальный твит с «напоминанием».

Это значит, что один из фанатов «Мадрида», которому понравился первоначальный пост с голом Винисиуса, выступает против трансфера Килиана в клуб.