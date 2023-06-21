По крайней мере, по версии BILD.

В мае спортивный директор «Леверкузена» Симон Рольфес провел две беседы с тренером Хаби Алонсо. Разговаривали они о будущем Хаби в клубе. Вместе с боссом Фернандо Карро они договорили, что испанец продолжит тренировать «Байер» в следующем сезоне.

Спекуляции, подобные недавней французской, о том, что Алонсо может немедленно стать главным в «ПСЖ», не оставили равнодушными тех, кто принимает решения в «Байере». Теперь тренер точно остается, но как надолго?

Действующее соглашение действительно только на предстоящий сезон, то есть, летом 2024 он станет свободен. Вполне вероятно, что и клуб Алонсо покинет.

Хаби Алонсо принял немецкий клуб в районе зоны вылета, поднял до Лиги Европы и дошел до полуфинала еврокубка. Для него «Байер» − карьерный трамплин. Клуб выигрывает от его нахождения у руля, сам же он получает бесценный опыт.

Следующим местом работы Алонсо может стать «Мадрид». Флорентино Перес видит бывшего игрока «сливочных» в качестве следующего тренера. Звезды сошлись: Алонсо освобождается летом 2024 года, тогда как контракт Анчелотти завершается в те же сроки.