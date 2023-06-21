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Дождались: Кросс продлил контракт с «Реалом». Клуб официально подтвердил

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Тони Кроос только что подписал новый контракт с мадридским "Реалом", что подтвердили представители клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.

В заявлении клуба говорится следующее:

«Реал Мадрид» и Тони Кроос договорились о продлении контракта игрока.

Он остается связанным с клубом до 30 июня 2024 года. Тони Кроос пришел в «Реал Мадрид» в 2014 году и уже является рекордсменом среди немецких игроков по количеству матчей за наш клуб – 417.

За девять сезонов в составе «Реала» Кроос выиграл 20 титулов: 4 Лиги чемпионов, 5 Клубных чемпионатов мира, 4 Суперкубка Европы, 3 Лиги чемпионов, 1 Кубок Короля и 3 Суперкубка Испании».

The story of how Real Madrid signed Toni Kroos | Marca

2 комментария

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Геннадий Чеботарев
это хорошая новость. Тони и Лука сейчас нужны не меньше чем в 16м ,сейчас они нужны в первую очередь,как наставники. у нас в центре и в атаке 6 молодых игроков и их надо учить.
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Right Authoritarianism
надеюсь завершит карьеру в клубе!
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