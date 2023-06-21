Тони Кроос только что подписал новый контракт с мадридским "Реалом", что подтвердили представители клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.

В заявлении клуба говорится следующее:

«Реал Мадрид» и Тони Кроос договорились о продлении контракта игрока.

Он остается связанным с клубом до 30 июня 2024 года. Тони Кроос пришел в «Реал Мадрид» в 2014 году и уже является рекордсменом среди немецких игроков по количеству матчей за наш клуб – 417.

За девять сезонов в составе «Реала» Кроос выиграл 20 титулов: 4 Лиги чемпионов, 5 Клубных чемпионатов мира, 4 Суперкубка Европы, 3 Лиги чемпионов, 1 Кубок Короля и 3 Суперкубка Испании».