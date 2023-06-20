Серьезный подход к адаптации.

Джуд Беллинген уговорил бывшего сотрудника английской футбольной федерации покинуть свою нынешнюю должность, чтобы помочь ему адаптироваться в «Мадриде».

Этим летом «сливочные» посчитали, что 19-летний игрок достаточно хорош для клуба, чтобы потратить на него бешеные деньги. Англичанин стал вторым самым дорогим трансфером «Мадрида», уступив лишь Эдену Азару.

Конечно, экс-игрок «Дортмунда» надеется, что не повторит судьбу бельгийца, который загубил карьеру в столице Испании. Вундеркинд уже впечатлил боссов и болельщиков, заявив, что деньги не были движущим фактором трансфера.

Похоже, что Беллингем и его семья полны решимости сделать все возможное, чтобы он был успешным как на поле, так и за его пределами. По данным The Sun, они наняли бывшего руководителя по связям с игроками FA Льюиса Мэддисона, который будет заботиться о «бренде Беллингема», будет вести социальные сети, раскроет для него маркетинговые возможности и просто поможет с адаптацией в «Мадриде».

Первым рабочим местом 31-летнего специалиста была компания Nike, где он занимал должность менеджера по спортивному маркетингу в футболе. В его обязанности входило управлять отношениями между производителем экипировки и игроками, которые представляли компанию в АПЛ.

Кроме этого Мэддисон занимал должность старшего коммерческого менеджера в английской федерации, а после был в составе национальной сборной на чемпионате мира 2018 года и Евро-2020. Также Льюис занимал должность руководителя отдела по работе с игроками во время катарского ЧМ. Скорее всего, именно там он познакомился с Джудом и впечатлил его своей работой.