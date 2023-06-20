XXXL-версия вингера Мадрида.

Ранее стало известно, что вингер «Реала» и сборной Бразилии возглавит специальный комитет ФИФА по борьбе с расизмом, состоящий из игроков. Члены комитета предложат более строгие наказания за дискриминационное поведение в футболе, сообщил президент ФИФА Джанни Инфантино.

Но если этого паренька кто-то будет шеймить за лишний вес, нет сомнений, что Винисиус и тут вступится.