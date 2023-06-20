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Завирусилось в соцсетях: болельщик «Реала» сфотографировался с гигантским двойником Винисиуса🔥🔥🔥

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XXXL-версия вингера Мадрида.

Ранее стало известно, что вингер «Реала» и сборной Бразилии возглавит специальный комитет ФИФА по борьбе с расизмом, состоящий из игроков. Члены комитета предложат более строгие наказания за дискриминационное поведение в футболе, сообщил президент ФИФА Джанни Инфантино.

Но если этого паренька кто-то будет шеймить за лишний вес, нет сомнений, что Винисиус и тут вступится.

5 комментариев

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Николай Козлов
Виннисиус приступил к обязанностям главы комитета ФИФА по борьбе с расизмом и пытается соответствовать крупной должности.
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ss_podonok
похож на того плохиша нигерийца из теда лассо который мутил супер лигу
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Ярик01
Двойник это потому что тоже черный? Неужели в лице есть сильное сходство.
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kovu
Гибрид Винисиуса и Азара
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Sergy Grand
Ответ Ярик01
Двойник это потому что тоже черный? Неужели в лице есть сильное сходство.
Есть.
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