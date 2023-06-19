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Зидан стал покровителем проекта, помогающего детям на последних стадиях рака. Он не сдержал слез на презентации 💔

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Зинедин Зидан Зинедин Зидан
Футбол Футбол

Зизу делает нечто очень важное.

Зинедин Зидан не смог сдержать слез после того, как его назначили покровителем одного из проектов организации Le Point Rose, направленного на помощь детям на последних стадиях рака.

На данный момент его главная задача — построить дом для детей и их семей, чтобы они могли попрощаться друг с другом «как можно лучше», а также чтобы помочь родителям справиться с потерей ребенка. Легенда «Мадрида» не только выступает лицом этого проекта, но и одним из главных спонсоров.

«Я горжусь тем, что являюсь послом [этого проекта]. Я уже поддерживаю другие ассоциации, такие как ELA (Европейская ассоциация против лейкодистрофии). Потеря ребенка — это самое ужасное, что может быть. Мои родители прошли через это, и я знаю, что это тяжело. Вы выбрали правильного человека, и я полностью поддержу вас в этой важной инициативе», — сказал Зинедин на презентации.

Поддерживать такой важный проект не только правильно, но и очень болезненно, поэтому мы вдвойне гордимся Зиданом.

Браво!

4 комментария

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shark308
Человек с большой буквы.
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lizarazu
Постарел так :/
+2
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Ruslan3132
Отличный игрок. Отличный Человек. Что нечасто встречается.
+2
-1
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Геннадий Чеботарев
Зидан это Человечище !!!!
+1
0
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