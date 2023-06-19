«Я мечтал подписать контракт с «Мадридом» и завершить здесь карьеру, но жизнь иногда предоставляет другие возможности», - вот слова Карима Бензема во время прощания с клубом, в котором он провел 14 сезонов.

«Уходя – уходи» решил Карим и через 2 недели после прощания поставил финальную точку, отписавшись от «Мадрида» в социальных сетях.

«Реал Мадрид» тоже больше не подписан на Карима, но для клуба это нормально: в подписках всего 40 аккаунтов – футболисты и спонсоры клуба.

Футболист и «Реал Мадрид» расстались на хорошей ноте, без обид, поэтому такое развитие событий кажется странным.