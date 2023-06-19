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Карим Бензема и «Реал Мадрид» отписались друг от друга в социальных сетях

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«Я мечтал подписать контракт с «Мадридом» и завершить здесь карьеру, но жизнь иногда предоставляет другие возможности», - вот слова Карима Бензема во время прощания с клубом, в котором он провел 14 сезонов.

«Уходя – уходи» решил Карим и через 2 недели после прощания поставил финальную точку, отписавшись от «Мадрида» в социальных сетях.

«Реал Мадрид» тоже больше не подписан на Карима, но для клуба это нормально: в подписках всего 40 аккаунтов – футболисты и спонсоры клуба. 

Футболист и «Реал Мадрид» расстались на хорошей ноте, без обид, поэтому такое развитие событий кажется странным.

4 комментария

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Djone Evans
Карим к сожалению, не будет в будущем связан с работой в клубе.
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corazón blanco
Если честно, то это вообще не показатель. Роналду тоже сразу же отписался после ухода. Хотя на Лион Карим до сих пор подписан))

Но ведь главное, что Карим отдал клубу лучшие годы своей карьеры, стал легендой и самым титулованным игроком клуба, внеся огромный вклад в каждый завоеванный трофей- вот это главное, а не подписки в соц.сетях.
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