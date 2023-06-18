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Перес подыскивает кандидатов на замену Анчелотти. В шорт-лист президента попали пять тренеров

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Кого из них вы бы поставили во главу «Реала»?

Судя по всему, уход Карло Анчелотти в сборную Бразилии неизбежен, поэтому «Реал» постепенно подбирает для него замену.

Ожидается, что Анчелотти проведет свой последний сезон в Мадриде, прежде чем отправиться за новым вызовом, но Флорентино Перес хочет заранее подготовиться к этому моменту, чтобы, когда он придет, клуб мог быстро назначить нового тренера.

Как сообщает Mundo Deportivo, Перес составил шорт-лист из пяти кандидатов, в который вошли Рауль Гонсалес, Хаби Алонсо, Хулиан Нагельсманн, Жозе Моуринью и Антонио Конте.

У Рауля и Алонсо есть преимущество, поскольку они уже работали в «Реале» в качестве молодежных тренеров, а первый все еще возглавляет «Кастилью». Успехи Хаби в леверкузенском «Байере» тоже очень впечатлили руководство мадридцев.

Нагельсманн недавно прекратил переговоры с «Пари Сен-Жермен», и он может стать хорошим вариантом для «Реала», если он все еще будет доступен.

Будущее Моуринью в «Роме» выглядит туманным, и вполне возможно его сенсационное возвращение в «Реал Мадрид». Конте же славится, как специалист, который знает, как добиваться успеха, и после ухода из «Тогттенхэма» он все еще находится без клуба.

Заменить Анчелотти — сложнейшая задача. Он великолепный тренер и истинный мадридист, выигравший с командой шесть трофеев за последние два сезона.

15 комментариев

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дамьен
Только не Моур, пожалуйста!
+7
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corazón blanco
Жозе проделал в Мадриде филигранную работу, навязал противостояние одной из сильнейших команд в истории. Сезон 2011/2012 - это было нечто. Самый сильный Мадрид 21 века, жаль, что в тот сезон не выиграли Лигу Чемпионов, но именно Моуриньо вернул клуб на Олимп европейского футбола и заложил фундамент будущих больших побед. Однако лучшие годы Жозе уже далеко позади, поэтому спасибо за все, но дальше в рознь. Конте - это вообще не вариант для Мадрида.
+7
-2
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Азиз Ибодуллаев
Моуриньо и Конте? что же бред коллеги?
+4
0
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V S
Ответ дамьен
Только не Моур, пожалуйста!
Больше не нужно моуринье,лучше Рауль.VS.
+4
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Tyrone Woodley
Давайте Зидана лучше!
+3
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Иван Иванов
Хулиан ?)
+1
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Геннадий Чеботарев
автор похоже не понимает что пишет. во первых с анчелоти такой же мадридист,как из дерьма пуля. во вторых перец никогда не поставит условного нагельсмана,который ни чего не выйграл и более того обгадился в Баварии. и в третьих в этом авторском списке нет главной кондидатцры.
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Геннадий Чеботарев
Ответ Tyrone Woodley
Давайте Зидана лучше!
вот он и будет. а автор просто не понимал предмет о котором писал.
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Alex Torres
Интересно кто у нас из игроков еще остался , которые играли при Моуре? Начо,Модрич. Кто там еще?
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Марат Измайлов
Хави Алонсо было бы интересно очень посмотреть!👍
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Ruslan3132
Круто, Анна имеет доступ к личному шорт-листу Переса )) могёшь! )))
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Akosha Akbarov
Ответ Азиз Ибодуллаев
Моуриньо и Конте? что же бред коллеги?
Конте тренер топ ! Смотри его статистику !
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Геннадий Чеботарев
Ответ corazón blanco
Жозе проделал в Мадриде филигранную работу, навязал противостояние одной из сильнейших команд в истории. Сезон 2011/2012 - это было нечто. Самый сильный Мадрид 21 века, жаль, что в тот сезон не выиграли Лигу Чемпионов, но именно Моуриньо вернул клуб на Олимп европейского футбола и заложил фундамент будущих больших побед. Однако лучшие годы Жозе уже далеко позади, поэтому спасибо за все, но дальше в рознь. Конте - это вообще не вариант для Мадрида.
навязал противостояние одной из сильнейших команд? ты ,как и автор не понимаешь о чем пишешь.
+1
-1
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Геннадий Чеботарев
Ответ Ruslan3132
Круто, Анна имеет доступ к личному шорт-листу Переса )) могёшь! )))
у нее возможностей конечно больше,чем у любого мужика)))) правда это уже не корреспондент а как то иначе называется?))))
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