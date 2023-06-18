15 комментариев

Кого из них вы бы поставили во главу «Реала»?

Судя по всему, уход Карло Анчелотти в сборную Бразилии неизбежен, поэтому «Реал» постепенно подбирает для него замену.

Ожидается, что Анчелотти проведет свой последний сезон в Мадриде, прежде чем отправиться за новым вызовом, но Флорентино Перес хочет заранее подготовиться к этому моменту, чтобы, когда он придет, клуб мог быстро назначить нового тренера.

Как сообщает Mundo Deportivo, Перес составил шорт-лист из пяти кандидатов, в который вошли Рауль Гонсалес, Хаби Алонсо, Хулиан Нагельсманн, Жозе Моуринью и Антонио Конте.

У Рауля и Алонсо есть преимущество, поскольку они уже работали в «Реале» в качестве молодежных тренеров, а первый все еще возглавляет «Кастилью». Успехи Хаби в леверкузенском «Байере» тоже очень впечатлили руководство мадридцев.

Нагельсманн недавно прекратил переговоры с «Пари Сен-Жермен», и он может стать хорошим вариантом для «Реала», если он все еще будет доступен.

Будущее Моуринью в «Роме» выглядит туманным, и вполне возможно его сенсационное возвращение в «Реал Мадрид». Конте же славится, как специалист, который знает, как добиваться успеха, и после ухода из «Тогттенхэма» он все еще находится без клуба.

Заменить Анчелотти — сложнейшая задача. Он великолепный тренер и истинный мадридист, выигравший с командой шесть трофеев за последние два сезона.