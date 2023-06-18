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«Руки вверх, этой мой пистолет». Охранник в аэропорте Барселоны показал агенту Винисиуса банан – звезда «Реала» уже отреагировал

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Друг и советник Винисиуса, Фелипе Силва, прибыл в Барселону на товарищеский матч между Бразилией и Гвинеей. Как сообщается, охранник показал ему банан и сказал: «Руки вверх, это мой пистолет!»

Помощники Винисиуса хотели подать жалобу, но увидели, что все сотрудники охраны были против них, и поэтому решили вызвать полицию. Правоохранительные органы составят протокол и запросят записи с камер.

Этот неловкий эпизод произошел перед игрой, в которой бразильская сборная сыграла в новой черной форме, созданной в антирасистском ключе.

Сам Винисиус рассказал о возникших разногласиях: «Пока я играл в уже ставшей исторической черной футболке и переживал, моего друга унижали и высмеивали у входа на стадион. Мы все время сомневались в сюрреалистичности произошедшей сцены. Закулисье отвратительное».

22-летний Винисиус продолжает страдать от расизма в Испании. ФИФА объявила, что бразилец возглавит комитет по борьбе с расизмом.

Brazil show support for Vinicius Junior with all-black kit in anti-racism campaign during Guinea friendly | Goal.com India

3 комментария

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ZA.RMA
Сейчас тоже видимо Винни виноват и спровоцировал)
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Mustang Shelby
С такими поведениями им не видать зависимости от Испании
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RealM_13
Вини на первых полосах, жалко что это не про футбол и его яркую игру обсуждают.
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