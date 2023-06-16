«Я играл в трех лучших лигах мира, и все они мне понравились», — сказал Хоселу журналистам в четверг.

«Это правда, что Ла Лига во многом адаптируется к моей игре. В конце концов, возраст — это просто цифра.

Что касается слухов («Реал»), сейчас я хочу сосредоточиться на сборной, мы поговорим, когда сбор закончится. Начиная с понедельника. Посмотрим, что произойдет. Вчера был очень хороший день», — добавил нападающий.

Хоселу вышел со скамейки запасных и забил победный гол для Испании в полуфинале Лиги наций против Италии.

По словам Фабрицио Романо, мадридский «Реал» сейчас завершает работу над подписанием Хоселу из «Эспаньола».

«Лос-Бланкос» хочет взять нападающего в аренду, но «Эспаньол», как говорят, работает над включением опции обязательной покупки.