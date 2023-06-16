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«Возраст — это всего лишь цифра»: Хоселу об интересе к «Реалу»

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«Я играл в трех лучших лигах мира, и все они мне понравились», — сказал Хоселу журналистам в четверг.

«Это правда, что Ла Лига во многом адаптируется к моей игре. В конце концов, возраст — это просто цифра.

Что касается слухов («Реал»), сейчас я хочу сосредоточиться на сборной, мы поговорим, когда сбор закончится. Начиная с понедельника. Посмотрим, что произойдет. Вчера был очень хороший день», — добавил нападающий.

Хоселу вышел со скамейки запасных и забил победный гол для Испании в полуфинале Лиги наций против Италии.

По словам Фабрицио Романо, мадридский «Реал» сейчас завершает работу над подписанием Хоселу из «Эспаньола».

«Лос-Бланкос» хочет взять нападающего в аренду, но «Эспаньол», как говорят, работает над включением опции обязательной покупки.

6 комментариев

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Сергей Гарбузов
ну основным нападающим Реала в следующем сезоне он вряд-ли будет. Можно купить Альвареса на перспективу, или Осимхена. Кейн тоже как вариант подойдёт, на 3 сезона его точно хватит)
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FRM
Оказывается это Хоселу интересовался Мадридом а не наоборот 😂
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ТимаПир
Почему не брать Альвареса ?я вот за то что он перешел в Реал !Очень хороший игрок пахарь ,он будет расти и расти
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corazón blanco
Удачи ему, уверен, что себя сможет проявить и будет полностью выкладываться, когда будет получать игровое время. Хороший форвард.
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Илья Белкин
Ответ Сергей Гарбузов
ну основным нападающим Реала в следующем сезоне он вряд-ли будет. Можно купить Альвареса на перспективу, или Осимхена. Кейн тоже как вариант подойдёт, на 3 сезона его точно хватит)
Альвареса будет сложно подписать
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Сергей Попов
Ответ FRM
Оказывается это Хоселу интересовался Мадридом а не наоборот 😂
Ну да, кто бы мог подумать, что многократный чемпион Испании и Лиги чемпионов проявит интерес к игре за "Реал". Но шутки в сторону, Хоселу – это опытный нападающий, который может пригодиться "Лос-Бланкос" в борьбе за новые трофеи. И возраст здесь не причем, как говорит сам футболист. Главное – это желание побеждать и дарить болельщикам увлекательный футбол. Ждем, конечно же, официального заявления от обеих команд, чтобы уже точно считать Хоселу игроком одной из них.
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