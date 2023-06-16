Английская транспортная компания CAZOO разорвала контракт с "Валенсией" из-за расистских оскорблений Винисиуса во время игры Ла Лиги на «Месталье» в прошлом сезоне, сообщает Relevo.

Несмотря на подписанный двухлетний контракт, CAZOO прекратил сотрудничество с «Валенсией» всего после одного сезона, сославшись на расизм болельщиков «Валенсии» по отношению к игроку «Реала».

Контракт CAZOO с «Валенсией» заключался в том, чтобы приносить испанскому клубу 4 миллиона евро за сезон в течение двух сезонов с логотипом, появляющимся на всех их футболках. Но теперь «Валенсия» за второй год получит только 1 миллион евро.

Таким образом, глупость болельщиков «Валенсии» обошлась клубу в 3 миллиона евро спонсорских доходов только от Cazoo.

Говорят, что другие спонсорские бренды выразили серьезную озабоченность по поводу обвинений в расизме, но только CAZOO решился разорвать контракт.

"Валенсия" утверждала, что только трое фанатов оскорбляли Вини на расовой почве и что они были пожизненно дисквалифицированы, но видеодоказательства показали, что тысячи фанатов Валенсии издавали обезьяньи звуки.