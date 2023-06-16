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Титульный спонсор разорвал контракт с «Валенсией» на 4 млн евро из-за инцидента с Винисиусом

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Английская транспортная компания CAZOO разорвала контракт с "Валенсией" из-за расистских оскорблений Винисиуса во время игры Ла Лиги на «Месталье» в прошлом сезоне, сообщает Relevo.

Несмотря на подписанный двухлетний контракт, CAZOO прекратил сотрудничество с «Валенсией» всего после одного сезона, сославшись на расизм болельщиков «Валенсии» по отношению к игроку «Реала».

Контракт CAZOO с «Валенсией» заключался в том, чтобы приносить испанскому клубу 4 миллиона евро за сезон в течение двух сезонов с логотипом, появляющимся на всех их футболках. Но теперь «Валенсия» за второй год получит только 1 миллион евро.

Таким образом, глупость болельщиков «Валенсии» обошлась клубу в 3 миллиона евро спонсорских доходов только от Cazoo.

Говорят, что другие спонсорские бренды выразили серьезную озабоченность по поводу обвинений в расизме, но только CAZOO решился разорвать контракт.

"Валенсия" утверждала, что только трое фанатов оскорбляли Вини на расовой почве и что они были пожизненно дисквалифицированы, но видеодоказательства показали, что тысячи фанатов Валенсии издавали обезьяньи звуки.

4 комментария

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VictorVallecano
Валенсия как обычно: чуть что, сразу в кусты. Нелепо пытались выехать на 3 козлах отпущения, лол.
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ZA.RMA
Пока на спортс все называют это нытьем Винни - мировая общественность на его стороне)
+3
0
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fellx
Валенсия на последок пыталась скрыть полное отсутствие игры, сыгранности, идей за инцидентом с Винисиусом. Но карма уже настигает. Потеряли спонсора, а другой спонсор придёт на куда более скромных условиях
+1
0
+1
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FRM
Ответ ZA.RMA
Пока на спортс все называют это нытьем Винни - мировая общественность на его стороне)
Мировая общественность понимает что такое футбол в отличии от большинства читателей спортс
0
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