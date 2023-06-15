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Винисиус получит легендарный номер в сборной Бразилии

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Винисиус будет играть под «10» номером в предстоящих товарищеских матчах сборной Бразилии.

Родриго получит «11» номер – как в «Мадриде» в следующем сезоне.

В прошлый раз, когда футболистов вызывали в сборную, то Родри играл под «10», а Вини под «20» номерами.

До Винисиуса «10» номер в Бразилии носили такие легенды как Пеле, Зико, Ривалдо, Роналдиньо, Неймар и Кака.

Сборная Бразилии сыграет товарищеские матчи против Гвинеии и Сенегала 17 и 20 июня.

1 комментарий

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Sergy Grand
Понятно что пока временно
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