Говорит Мадрид
Блог

Предсказать переход Беллингема в «Реал» можно было давным-давно: в сети нашли старое интервью полузащитника🔥🔥🔥

Клубы Клубы
Реал Мадрид Реал Мадрид
Зинедин Зидан Зинедин Зидан
Джуд Беллингем Джуд Беллингем
Футбол Футбол

Джуд не скрывал своих симпатий.

В четверг Беллингем был официально представлен игроком «Реала» и получил футболку с 5-м номером. Англичанин так объяснил свой выбор:

«Я уже много раз говорил, что восхищаюсь Зинедином Зиданом. Я не пытаюсь стать таким же, как он, стараюсь просто быть самим собой, но это определенно дань уважения тому, насколько великим он был.

Анчелотти – потрясающий тренер. Поражает то, чему я научусь в этой команде, особенно благодаря игре с Модричем и Кроосом. Мне пойдут на пользу их понимание игры, то, как они играют, их опыт. Я буду словно губка рядом с ними, пытаясь впитать все, что они дают. Через неделю я их, наверное, начну раздражать».

На самом деле решение англичанина перейти в «Реал» можно было предсказать давным-давно, болельщики нашли старое интервью Джуда в форме сборной Англии - он уже тогда честно признался в своих симпатиях.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий