Джуд не скрывал своих симпатий.

В четверг Беллингем был официально представлен игроком «Реала» и получил футболку с 5-м номером. Англичанин так объяснил свой выбор:

«Я уже много раз говорил, что восхищаюсь Зинедином Зиданом. Я не пытаюсь стать таким же, как он, стараюсь просто быть самим собой, но это определенно дань уважения тому, насколько великим он был.

Анчелотти – потрясающий тренер. Поражает то, чему я научусь в этой команде, особенно благодаря игре с Модричем и Кроосом. Мне пойдут на пользу их понимание игры, то, как они играют, их опыт. Я буду словно губка рядом с ними, пытаясь впитать все, что они дают. Через неделю я их, наверное, начну раздражать».

На самом деле решение англичанина перейти в «Реал» можно было предсказать давным-давно, болельщики нашли старое интервью Джуда в форме сборной Англии - он уже тогда честно признался в своих симпатиях.