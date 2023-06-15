«Реал» объявил о подписании Джуда Беллингема, и полузащитник дал свою первую пресс-конференцию в качестве игрока «Мадрида».

«Почему Мадрид, а не другие клубы? Дело не в том, что эти клубы плохие, просто для меня «Мадрид» – самый великий», – заявил Беллингем.

«Думаю, что уважение, с которым Англия относится к «Реалу», необычайно велико. История очень важна. Я всегда смотрел матчи «Реала». Это очень привлекательно. Лучший клуб в мире.

Когда я решил перейти в «Мадрид»? Точного момента нет. Честно говоря, я не помню. Есть много факторов, все финалы Лиги чемпионов... Я был на финале, когда «Мадрид» обыграл «Ливерпуль», и это был огромный фактор.

Конечно, вся сборная Англии хотела, чтобы я вернулся в Премьер-лигу. Возможно, возвращение в Англию было бы более легким вариантом, но я не мог отказаться от «Мадрида».

«Ливерпуль» гнался за Беллингемом в течение нескольких месяцев, но выбыл из гонки по финансовым причинам. «Мадрид» заплатит «Дортмунду» 103 млн евро и еще 25 млн евро бонусами.