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«Это был огромный фактор». Беллингем объяснил, почему выбрал «Реал», а не «Ливерпуль»

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Джуд Беллингем Джуд Беллингем
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«Реал» объявил о подписании Джуда Беллингема, и полузащитник дал свою первую пресс-конференцию в качестве игрока «Мадрида».

«Почему Мадрид, а не другие клубы? Дело не в том, что эти клубы плохие, просто для меня «Мадрид» – самый великий», – заявил Беллингем.

«Думаю, что уважение, с которым Англия относится к «Реалу», необычайно велико. История очень важна. Я всегда смотрел матчи «Реала». Это очень привлекательно. Лучший клуб в мире.

Когда я решил перейти в «Мадрид»? Точного момента нет. Честно говоря, я не помню. Есть много факторов, все финалы Лиги чемпионов... Я был на финале, когда «Мадрид» обыграл «Ливерпуль», и это был огромный фактор.

Конечно, вся сборная Англии хотела, чтобы я вернулся в Премьер-лигу. Возможно, возвращение в Англию было бы более легким вариантом, но я не мог отказаться от «Мадрида».

«Ливерпуль» гнался за Беллингемом в течение нескольких месяцев, но выбыл из гонки по финансовым причинам. «Мадрид» заплатит «Дортмунду» 103 млн евро и еще 25 млн евро бонусами.

Bellingham will wear number 5 for Real Madrid - Managing Madrid

4 комментария

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Rister81
Реал величайший клуб в мире,это вершина футбола,характер,величие и победы.Перес просто красавчик,полузащиту обновил,подбор игроков лютый,еще бы Мбаппе в это лето урвать и вперед за Треблом 👑🤍🤍
А Джуду только удачи,видно,что пацан живет футболом,5 номер даст еще больше мотивацию побеждать )
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strelnik.nik.1990@icloud.com
Крутой трансфер!
Такое ощущение, что Джуду всегда 19 лет.
Сколько читаю его в статьях, всегда 19)
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filbratuha@yandex.ru
Ответ Maksim1302
Реал клуб хороший, но называть вершиной перебор. Это один из великих клубов, не путай
Ну для кого то и Шинник вершина, а по твоему мнению, какой фк является вершиной?
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