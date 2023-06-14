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Беллингем взял новый из-за Зидана – он фанатеет по нему и до сих пор смотрит нарезки

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В прошлом году, когда Джуда Беллингема попросили назвать игроков, которые вдохновляют его больше всего, он долго не думал: «Легко, чувак. Первый – Зидан».

– Вы встречались с ним в Париже?

– О да... просто самый классный парень на свете. Он просто такой... (...) Да, я бы, наверное, сказал Зидан. Это был первый раз, когда я почувствовал, что испытываю благоговение перед кем-то

Беллингем действительно фанатеет от Зидана – он уже называл Зизу величайшим игроком:

«Лучший игрок, с которым я когда-либо играл? Я бы выбрал Зидана. Да, я знаю, что никогда не играл с ним, но я устанавливаю свои правила, делаю то, что хочу (смеется).

Я не могу перестать смотреть нарезки с ним. Он, наверное, мой любимый полузащитник. Он просто нереальный».

Сегодня Беллингем был представлен в качестве нового 5-го номера «Мадрида», ранее этот номер принадлежал Зидану. Это точно не совпадение..

Zinedine Zidane: I wanted Steven Gerrard alongside me at Real Madrid - Liverpool Echo

3 комментария

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Геннадий Чеботарев
парень просто молодец. и это показывает куда он и к чему стремится. одно это уже достойно уважения. так держать.
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Mr. Galacticos
Задача.
Условие - Джуд фанатеет от ЗиЗу,
Мбаппе от Роналду.
Вопрос - смогут ли оба выйти на уровень своих кумиров?
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Геннадий Чеботарев
Ответ Mr. Galacticos
Задача. Условие - Джуд фанатеет от ЗиЗу, Мбаппе от Роналду. Вопрос - смогут ли оба выйти на уровень своих кумиров?
оба нет. а Джуд,судя по его действиям,поступкам и разговорам ,очень возможно. и что важно,Зидан о нем очень высокого мнения,а ЗиЗу лицемерить и гнилить просто не умеет.
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