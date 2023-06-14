В прошлом году, когда Джуда Беллингема попросили назвать игроков, которые вдохновляют его больше всего, он долго не думал: «Легко, чувак. Первый – Зидан».

– Вы встречались с ним в Париже?

– О да... просто самый классный парень на свете. Он просто такой... (...) Да, я бы, наверное, сказал Зидан. Это был первый раз, когда я почувствовал, что испытываю благоговение перед кем-то

Беллингем действительно фанатеет от Зидана – он уже называл Зизу величайшим игроком:

«Лучший игрок, с которым я когда-либо играл? Я бы выбрал Зидана. Да, я знаю, что никогда не играл с ним, но я устанавливаю свои правила, делаю то, что хочу (смеется).

Я не могу перестать смотреть нарезки с ним. Он, наверное, мой любимый полузащитник. Он просто нереальный».

Сегодня Беллингем был представлен в качестве нового 5-го номера «Мадрида», ранее этот номер принадлежал Зидану. Это точно не совпадение..