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Дождались – фотографии Беллингема на прохождении медобследования в легендарной клинике

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Джуд Беллингем официально завершил медицинское обследование в мадридском «Реале».

Вот несколько фотографий с медосмотра в легендарной клинике Sanitas La Moraleja.

Джуд не забыл подарить пару автографов болельщикам.

А вот официальное заявление от «Мадрида» после прохождения Беллингемом медицинского обследования:

«Новый игрок мадридского «Реала» Джуд Беллингем прошел тесты в университетской больнице Sanitas La Moraleja».

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