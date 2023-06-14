Джуд Беллингем официально завершил медицинское обследование в мадридском «Реале».

Вот несколько фотографий с медосмотра в легендарной клинике Sanitas La Moraleja.

Джуд не забыл подарить пару автографов болельщикам.

А вот официальное заявление от «Мадрида» после прохождения Беллингемом медицинского обследования:

«Новый игрок мадридского «Реала» Джуд Беллингем прошел тесты в университетской больнице Sanitas La Moraleja».