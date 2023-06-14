Дождались – фотографии Беллингема на прохождении медобследования в легендарной клинике
Джуд Беллингем официально завершил медицинское обследование в мадридском «Реале».
Вот несколько фотографий с медосмотра в легендарной клинике Sanitas La Moraleja.
Джуд не забыл подарить пару автографов болельщикам.
А вот официальное заявление от «Мадрида» после прохождения Беллингемом медицинского обследования:
«Новый игрок мадридского «Реала» Джуд Беллингем прошел тесты в университетской больнице Sanitas La Moraleja».
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