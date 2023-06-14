Сегодня официальная презентация.

Джуд Беллингем будет официально представлен болельщикам «Реала» в ближайшие несколько часов. Там мы наверняка узнаем, какой номер на футболке он будет носить в своем первом сезоне в Мадриде.

У англичанина есть четыре отличных варианта.

№ 9 «Девятка» стала доступна после ухода Карима Бензема.

№ 14 Этот номер остался нетронутым с тех пор, как Каземиро покинул клуб. Под ним когда-то играл легендарный Гути.

№ 24 Мариано ушел, номер остался.

№ 25 Под этим номером раньше играл Эдуарду Камавинга, но затем француз выбрал себе номер 12.

Отметим, что любимый номер Джуда - 22, именно под ним он играл в Дортмунде, но в настоящее время он принадлежит Рюдигеру.