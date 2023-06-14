Говорит Мадрид
Блог

Под каким номером будет играть в «Реале» Джуд Беллингем? У него есть 4 отличных варианта

Джуд Беллингем Джуд Беллингем
Ла Лига Ла Лига
Клубы Клубы
Реал Мадрид Реал Мадрид
Футбол Футбол

Сегодня официальная презентация.

4 номера на футболке доступны в «Реале» для Джуда Беллингема

Джуд Беллингем будет официально представлен болельщикам «Реала» в ближайшие несколько часов. Там мы наверняка узнаем, какой номер на футболке он будет носить в своем первом сезоне в Мадриде.

У англичанина есть четыре отличных варианта.

№ 9 «Девятка» стала доступна после ухода Карима Бензема.

№ 14 Этот номер остался нетронутым с тех пор, как Каземиро покинул клуб. Под ним когда-то играл легендарный Гути.

№ 24 Мариано ушел, номер остался.

№ 25 Под этим номером раньше играл Эдуарду Камавинга, но затем француз выбрал себе номер 12.

Отметим, что любимый номер Джуда - 22, именно под ним он играл в Дортмунде, но в настоящее время он принадлежит Рюдигеру.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий