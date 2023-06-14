Не самая высокая в лиге.

Сегодня Джуд Беллингем официально стал игроком «Мадрида». «Дортмунд» получит за хавбека 103 млн евро, которые будут выплачиваться в течение 6 лет, а также немецкий клуб сможет рассчитывать на бонус в 30% от суммы (30,9 млн евро).

В коротком заявлении, которое появилось на официальном сайте «королевского клуба», было написано следующее: «Мадрид» и «Дортмунд» договорились о переходе Джуда Беллингема. Завтра, в четверг, 15 июня, в 12:00 по местному времени состоится официальное представление Джуда Беллингема в качестве нового игрока «Мадрида». Затем он предстанет перед представителями СМИ».

Беллингем станет шестым англичанином, выступающим за клуб, после Лори Каннингема, Стива Макманамана, Джонатана Вудгейта, Майкла Оуэна и Дэвида Бекхэма.

Контракт Беллингема

«Мадрид» подтвердил, что Джуд подписал шестилетний контракт. Он рассчитан до лета 2029 года. В конце договора игроку исполнится 25 лет.

Испанское издание Cadena SAR утверждает, что сумма отступных за него составляет 1 миллиард евро, хотя официально это еще не подтверждено.

Какая будет зарплата у Беллингема в «Мадриде»?

В мае испанская газета Marca сообщила, что Джуд Беллингем будет зарабатывать 12 млн фунтов (14 млн евро) в год или 1 млн фунтов в месяц.

Если этот контракт будет подтвержден, то он сделает 19-летнего игрока одним из самых высокооплачиваемых в Ла Лиге. В «Мадриде» самый «дорогой» игрок − это Тони Кросс с зарплатой в 11,7 млн евро чистыми.