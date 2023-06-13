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Мбаппе отрицает переход в «Мадрид». Предполагаем, как бы мог выглядеть стартовый состав с французом

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Мечтать никто не запретит.

Похоже, что рано или поздно Килиан Мбаппе все-таки окажется в «Мадриде». Либо его купят этим летом, либо следующим подпишут свободным агентом.

Вполне вероятно, что уход Карима Бензема может ускорить процесс, так как у клуба сейчас нет номинального форварда. Кроме того, сами парижане предпочли бы получить за игрока деньги, а не потерять его бесплатно.

Таким образом, есть несколько сценариев, которые показывают, как «Мадрид» может встроить Мбаппе в состав.

Вариант 1. На позиции центрфорварда

Ожидаем, что Карло Анчелотти будет придерживаться схемы 4-3-3, а Килиан просто заменит в ней ушедшего Бензема. Мбаппе уже неоднократно в прошлом выполнял эту роль. В прошлом сезоне на это позиции он забил 35 голов и отдал 11 голевых передач.

Вариант 2. В качестве левого вингера

Не секрет, что Мбаппе предпочитает играть слева. Но в «Мадриде» там выходит Винисиус, причем он показывает, что равных ему на данной позиции в мире нет.

Для Анчелотти это не должно создавать головную боль. Наоборот, пусть команды-соперницы ломают головы. Есть вариант, по которому Мбаппе выйдет слева, а Винисиус отправят на правый фланг. Во время игры они могут меняться позициями. Зачастую защитникам трудно уследить за игроками, когда они так делают.

В такой системе Родриго займет позицию «ложной девятки». Он показал, что может быть хорош на ней.

3 комментария

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рр ррр
винисиус потухнет если его отправят на правый фланг, лучше мбаппе на центр либо на правый фланг отправлять где он тоже весьма хорош
+1
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+1
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lizarazu
Вот сейчас всё лето будет отрицать, а потом перейдет.
0
0
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Иван Баланар
Понятно, что это всё пока на уровне фантастики, но если в теории подписать черепашку и Дэвиса, в команде будет самый быстрый левый фланг в Евро футболе. Тут будет уже уместно задаться вопросом, а чем и кем балансировать правый фланг в команде)
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