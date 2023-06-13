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«Я никогда не обсуждал продление»: Мбаппе разъясняет свое письмо для «ПСЖ»

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Килиан Мбаппе направил СМИ официальное заявление, в котором объяснил спорное письмо в адрес ПСЖ, в котором он сказал клубу, что не будет продлевать свой контракт.

«Я никогда не обсуждал продление контракта с «ПСЖ», — написал Мбаппе в своем заявлении для AFP.

«Правление было проинформировано с 15 июля 2022 года о моем решении не продлевать срок действия после 2024 года, и отправленное письмо предназначалось только для подтверждения того, что я им уже сказал».

Теперь кажется очевидным, что Мбаппе покинет ПСЖ либо за плату этим летом, либо бесплатно следующим летом.

«Реал» — его вероятный пункт назначения, если он действительно уйдет, но «Лос-Бланкос» будет не единственным клубом, заинтересованным в его приобретении.

1 комментарий

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Имя Фамилия
Почеттино главный тренер в карьере Мбаппе, он по сути воскресил его после 2020-го года и сделал лучшим игроком мира. 5-го июля Почеттино был уволен, 12-го июля Мбаппе заявил, что не будет продлевать контракт, взаимосвязь очевидна. Много раз уже говорил, что увольнение легенды клуба это главная ошибка шейхов в ПСЖ, повелись на подковёрные игры аргентинской шайки меси и вот чем это закончилось. Настроили против себя болельщиков и главную звезду клуба. Да они наказали шестёрок Паредеса, Ди Марию, Икарди, но надо было сразу выкидывать меси несмотря на все риски и встать на сторону тренера. В итоге судьба вернулась клубу бумерангом и после того увольнения всё развалилось.
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