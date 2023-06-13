Килиан Мбаппе направил СМИ официальное заявление, в котором объяснил спорное письмо в адрес ПСЖ, в котором он сказал клубу, что не будет продлевать свой контракт.

«Я никогда не обсуждал продление контракта с «ПСЖ», — написал Мбаппе в своем заявлении для AFP.

«Правление было проинформировано с 15 июля 2022 года о моем решении не продлевать срок действия после 2024 года, и отправленное письмо предназначалось только для подтверждения того, что я им уже сказал».

Теперь кажется очевидным, что Мбаппе покинет ПСЖ либо за плату этим летом, либо бесплатно следующим летом.

«Реал» — его вероятный пункт назначения, если он действительно уйдет, но «Лос-Бланкос» будет не единственным клубом, заинтересованным в его приобретении.