12 комментариев

Килиан Мбаппе недавно позвонил Флорентино Пересу, чтобы извиниться за предполагаемое предательство прошлым летом, сообщает The Athletic — 5-звездочный источник.

Прошлым летом Флорентино и большинство руководителей «Реала» восприняли переход Мбаппе в клуб как должное. Но Мбаппе в последний момент решил остаться в "ПСЖ".

Ни для кого не секрет, что «ПСЖ» оказывал всевозможное давление, чтобы заставить Мбаппе сдаться, в том числе предлагал ему шанс стать центром коммерческой деятельности клуба и зарплату, которая, по слухам, составляла около 1 миллиона евро в неделю.

Президент Франции Эммануэль Макрон и его предшественник Николя Саркози также были на слуху у Мбаппе, призывая его продлить контракт по крайней мере до Олимпийских игр, назначенных на лето 2024 года, согласно L'Equipe.

Но шокирующим для «ПСЖ» стало то, что Мбаппе официально заявил парижанам, что не останется в клубе после 2024 года.