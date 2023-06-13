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Мбаппе позвонил Флорентино Пересу, чтобы извиниться

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Килиан Мбаппе недавно позвонил Флорентино Пересу, чтобы извиниться за предполагаемое предательство прошлым летом, сообщает The Athletic — 5-звездочный источник.

Прошлым летом Флорентино и большинство руководителей «Реала» восприняли переход Мбаппе в клуб как должное. Но Мбаппе в последний момент решил остаться в "ПСЖ".

Ни для кого не секрет, что «ПСЖ» оказывал всевозможное давление, чтобы заставить Мбаппе сдаться, в том числе предлагал ему шанс стать центром коммерческой деятельности клуба и зарплату, которая, по слухам, составляла около 1 миллиона евро в неделю.

Президент Франции Эммануэль Макрон и его предшественник Николя Саркози также были на слуху у Мбаппе, призывая его продлить контракт по крайней мере до Олимпийских игр, назначенных на лето 2024 года, согласно L'Equipe.

Но шокирующим для «ПСЖ» стало то, что Мбаппе официально заявил парижанам, что не останется в клубе после 2024 года. 

12 комментариев

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Алексей Воскресенский
Ответ Ignazio DE Alter
Флорентино Пересу Ахматовичу звонил?
Решим дон, вопрос дон.
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Низом Хурсанов
Мбаппе: Ало, дон Перес, прости меня дурака.
Перес: Ты кто такой, я тебя не звал, иди ты на *** !
+9
-1
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Ignazio DE Alter
Флорентино Пересу Ахматовичу звонил?
+2
0
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весёлый роджер
"Звонок Снуп Догу"
+1
0
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Руслан Узденов
Что такое 5-ти звездочный источник? Ниже источников Мишлен, нам не постить.
+1
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GGlushkov
Есть ощущение, что игроки стали слишком много о себе думать

Кильян не сделал ничего такого, чтобы так руки выкручивать одному из лучших клубов мира
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m1t9
если правда позвонил и просил прощения, то перес его вернет. перес любит когда проявляют уважение, т.к. сам всегда его проявляет ко всем, да и он умный мужик и точно не враг себе - мбаппе точно будет в мадриде. вопрос лишь в этом году или в следующем
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ARIGAMI ARIGAMI
Ахахахахахаха
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Ноно Гомес
После ухода Псж так и просится переход....
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