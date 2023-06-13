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В сети появилось фото черной формы сборной Бразилии: команда сыграет в ней из-за инцидента с Винисиусом⚫️⚫️⚫️

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Черная форма в знак протеста против расизма.

17 июня южноамериканская команда проведет товарищеский матч против сборной Гвинеи. Бразильская конфедерация футбола (CBF) заявила, что в первом тайме футболисты национальной команды сыграют в полностью черной форме. Во второй половине матча бразильцы будут играть в традиционном желто-зеленом комплекте.

Эта акция связана с расистскими оскорблениями, которым подвергся бразильский футболист «Реала» Винисиус Жуниор во время матча против «Валенсии». Фанаты называли игрока «обезьяной» и «дурнем».

3 комментария

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инна витенберг
Ответ Мирзоанис Якубов
Форма красивая, причина - маразм
Маразм слишком мягко сказано
+1
-1
0
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