У Винисиуса и Родриго новые игровые номера - вот как они будут выглядеть в новом сезоне🤩🤩🤩
Винисиус стал новой «семеркой» мадридского «Реала».
Бразилец взял седьмой номер, под которым ранее выступал ушедший из клуба Эден Азар. До бельгийца этот номер принадлежал Мариано Диасу, также покинувшему команду, а до него – Криштиану Роналду.
Родриго взял 11-й номер, который освободился после ухода Марко Асенсио.
20-й номер, под которым ранее играл Винисиус, отдали Франу Гарсии, выкупленному из «Райо Вальекано».
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