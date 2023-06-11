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Саудовские клубы сделают все возможное, чтобы подписать Модрича: они хотят собрать всех обладателей ЗМ из «Реала»

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Клубы Саудовской Аравии намеревались подписать всех действующих обладателей Золотого мяча, сообщает Мигель Анхель Диас из Cope.

Все началось с того, что «Аль-Наср» подписал Криштиану Роналду еще в декабре 2022 года. Шесть месяцев спустя Карим Бензема присоединился к «Аль-Иттихаду».

Вот почему, получив отказ от Лионеля Месси, который вместо этого выбрал MLS, саудовские стороны нацелились на Луку Модрича, который еще не продлил контракт с «Реалом».

Клубы с Ближнего Востока стремятся переманить полузащитника-ветерана с «Бернабеу» за хорошую зарплату.

Приезд Джуда Беллингема может повлиять на решение Луки не оставаться в Мадриде.

38-летнему футболисту придется принять решение, так как его контракт с "Лос Бланкос" истекает через три недели.

2 комментария

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Djone Evans
Желаем удачи в новом клубе!
Спасибо за всё
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