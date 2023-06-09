Поддержала друга.

Бразильская певица Анитта надела футболку с именем Винисиуса во время своего выступления перед финалом Лиги чемпионов.

Анитте, поп-звезде Бразилии, которую связывают близкие отношения с многими футболистами (например, ее не раз замечали в присутствии Неймара), выпала честь выступить перед финальным матчем Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером».

На стадион она вышла в блестящей синей футболке с надписью «Vini Jr» на спине, чтобы поддержать его на фоне скандала, разразившегося после того, как игрока оскорбляли на расовой почве на матче Ла Лиги.

Сам вингер сразу же оценил этот жест.

Стоит отметить, что Анитту и Винисиуса уже не раз замечали вместе, и певица говорила, что он — один из ее «лучших друзей».