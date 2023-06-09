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Винисиус посетил финал НБА. Болельщики считают, что на матче к нему проявили неуважение

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Баскетбол любят многие футболисты.

Сезоны во всех топовых лигах Европы завершены, потому игроки получили заслуженный отдых. Как известно, часть футболистов обожает баскетбол и когда находится свободный день, отправляются в США ради просмотра матчей НБА.

В финале НБА этого сезона играют «Денвер Наггетс» и «Майами Хит». Счет 3:1 в пользу «Денвера» и в ближайшее время может определиться новый чемпион.

В пятницу вечером, когда игрался четвертый матч серии в Майами, на трибунах был замечен бразильский дуэт − Неймар и Винисиус Жуниор.

На большом экране, который висит над площадкой, вывели изображение форварда «ПСЖ» и сообщили, что на игре присутствует Неймар. Однако игрока «Мадрида» Винисиуса проигнорировали.

💭 Очевидное неуважение к Винисиусу.

💭 Он смотрел вверх, чтобы увидеть и свое имя. Получилось некрасиво.

💭 Не понял, а как же Вини?

💭 Странное поведение организаторов матча.

💭 Поверьте мне, американцы просто не знают его.

Правда похоже, что во второй половине игры исправились, показав титр «Вини Джуниор, футбольная звезда» во время ТВ-трансляции.

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