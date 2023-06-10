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Фанаты спросили Переса, собирается ли он подписать Мбаппе. Президент «Реала» дал удивительно честный ответ

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Прошлым летом все ждали, что Килиан Мбаппе закончит парижскую главу своей карьеры и отправится в Мадрид. Однако нападающий подписал новый контракт с «ПСЖ», чем очень расстроил руководство «Реала». Казалось, что француз уже никогда не окажется в испанской столице, но вот прошел год, и эта тема вновь вернулась в новостные заголовки.

Журналисты сообщают, что отношения между футболистом и Флорентино Пересом наладились, и президент намерен подписать Килиана следующим летом, так как предполагается, что он не согласится на продление соглашения с парижанами еще на год.

Что удивительно, сам Перес подтвердил эту информацию в разговоре с фанатами.

Президента спросили: «Вы собираетесь подписать Мбаппе, Флорентино?»

На что глава «Мадрида» ответил: «Да, но не в этом году».

Ну что же, видимо, через сезон мы действительно все-таки увидим Килиана в белой форме на «Сантьяго Бернабеу».

9 комментариев

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VuNePonimaete
Лично я до сих пор не переобулся и не хочу видеть этого персонажа в составе Реала, много ли таких как я?
+23
-1
+22
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Asker Nourusov
будет отлично! , атака : вини , мбаппе Родриго...., полузащита: беллингем , Вальверде , тчуамени или камавинга, , защита : алаба,, Рюдигер , милитао,Фран Гарсия, ворота: куртуа
+3
-1
+2
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Nihad2020
Надеемся,если это так,то в этом году нам форвард не нужен,ждём следующего лета !!!а идеально было бы,взять Фирмино на сезон или два
+1
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-Real-ist-
Флорентино бодрячком и координация отличная,значит все будет четко,вне зависимости от того,перейдет Мбаппе или нет
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Mustang Shelby
Перес сказал - Си и ой - отстань от меня 🤣
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pi5ka
Ответ ts_vlad
170
бери больше - 228 млн
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