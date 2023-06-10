9 комментариев

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Прошлым летом все ждали, что Килиан Мбаппе закончит парижскую главу своей карьеры и отправится в Мадрид. Однако нападающий подписал новый контракт с «ПСЖ», чем очень расстроил руководство «Реала». Казалось, что француз уже никогда не окажется в испанской столице, но вот прошел год, и эта тема вновь вернулась в новостные заголовки.

Журналисты сообщают, что отношения между футболистом и Флорентино Пересом наладились, и президент намерен подписать Килиана следующим летом, так как предполагается, что он не согласится на продление соглашения с парижанами еще на год.

Что удивительно, сам Перес подтвердил эту информацию в разговоре с фанатами.

Президента спросили: «Вы собираетесь подписать Мбаппе, Флорентино?»

На что глава «Мадрида» ответил: «Да, но не в этом году».

Ну что же, видимо, через сезон мы действительно все-таки увидим Килиана в белой форме на «Сантьяго Бернабеу».