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«Реал» платит больше 100 млн за Беллингема – вот два варианта, как Анчелотти может использовать его в следующем сезоне

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Мадридский «Реал» наконец-то подписал Джуда Беллингема, он перейдет из дортмундской «Боруссии» за 100 миллионов евро – вчера «Дортмунд» официально объявил об уходе Джуда.

Беллингем – очень инициативный, разносторонний полузащитник, который может создавать голы, забивать их, а также быть двигателем в полузащите.

Учитывая это, рассмотрим два варианта развития событий в следующем сезоне (с участием игроков нынешнего состава).

Вариант 1: Новый треугольник с Кроосом и Модричем

По сообщениям некоторых инсайдеров, Беллингем выбрал «Реал» из-за желания поиграть вместе с Кроосом и Модричем – он хочет многому научиться у них.

В этом случае англичанин может играть как атакующий полузащитник.

Вариант 2: Старая гвардия заменяется молодой кровью

Времена в «Мадриде» меняются, и когда-то необходимо полностью переходить от старой гвардии в полузащите к новым именам. В идеале, в следующем сезоне линия полузащиты должна состоять из Беллингема, Камавинга и Тчуамени – а ведь еще есть Вальверде.

Вероятно, Перес вложил так много денег в молодую полузащиту для того, чтобы они стали будущей опорой.

В каком виде хотели бы видеть полузащиту «Реала» в следующем сезоне?

4 комментария

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Серый
Второй вариант наиболее вероятен, конечно же.
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Азиз Ибодуллаев
Ответ cektor
почему на первой схеме нет Камавинги и Туачемени по 80 млн ?))
Камавинга стоил 40
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Данил Сыщиков
Ответ cektor
почему на первой схеме нет Камавинги и Туачемени по 80 млн ?))
наверное, потому что они есть во втором?) автор просто показал возможные варианты, на его взгляд. А что ты делаешь на ветке Реала?
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cektor
почему на первой схеме нет Камавинги и Туачемени по 80 млн ?))
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