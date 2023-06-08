Дела в мадридском «Реале» меняются все быстрее и быстрее. Этим летом уже ушли четыре игрока, включая таких ключевых, как Карим Бензема и Марко Асенсио. Тем не менее, ожидается еще больше изменений, поскольку начался обратный отсчет до открытия трансферного окна.

Именно Карло Анчелотти будет решать, как будет выглядеть состав команды в начале следующего сезона – но в зависимости от того, сколько денег клуб готов потратить.

Вот как может выглядеть список дел Анчелотти:

Подписать нападающего

«Реалу» необходимо подписать нападающего на замену Бензема. Среди кандидатов – одни звезды:

Харри Кейн. Английский нападающий, как говорят, является одним из приоритетов «Мадрида» на это лето.

Виктор Осимхен. Форвард «Наполи» также связан с «Мадридом». Однако инсайдеры сообщают, что он не является приоритетной целью.

Кай Хавертц. Немецкий нападающий, похоже, все ближе и ближе к переходу в «Мадрид».

Лаутаро Мартинес. Форвард миланского «Интера» является аутсайдером в гонке за право стать основным нападающим «Мадрида» этим летом, но Marca утверждает, что он есть в списке.

Продать кого-то из запасных

Бензема, Асенсио, Мариано и Азар уже покинули клуб, но «Мадрид» может продать еще больше, чтобы выручить денег на топ-форварда. Кого может отпустить Анчелотти?

Дани Себальос. У полузащитника последний год контракта, Анчелотти должен решить, будет ли он продолжать держать его в качестве запасного игрока.

Альваро Одриосола. Защитник отбегал всего 92 минуты за сезон – это меньше, чем Азар и Мариано. Будет ли Анчелотти продолжать удерживать его?

Хесус Вальехо. Возможно, некоторые начинают забывать, что он все еще в «Реале».

Ферлан Менди. Защитник находится в списке на продажу – решающее слово за тренером.

Подписать Беллингема и защитника

В среду «Дортмунд» объявил об уходе Джуда – так что похоже, одна сделка уже закрыта.

Но «Реал» также нуждается в подписании защитника, особенно если уйдет Менди. У Анчелотти может быть несколько вариантов:

Альфонсо Дэвис. «Мадрид», безусловно, может позволить себе левого защитника «Баварии», если Томас Тухель решит его продать.

Жоау Канселу. Португальского защитника уже связывали с «Реалом». Учитывая трудности в «Баварии» и «Сити», ни один из этих клубов не горит желанием продлевать контракт с Канселу.