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Бензема прилетел в Саудовскую Аравию. Завтра его официально представят на стадионе

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Нголо Канте Нголо Канте
Футбол Футбол

Новый этап в карьере француза.

Сегодня экс-форвард «Мадрида» Карим Бензема прибыл в аэропорту Джидды. Завтра его официально представят на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» перед всеми болельщиками «Аль-Иттихада». По предварительным оценкам ожидается полная арена, которая вмещает до 65 тысяч зрителей.

На видео можно заметить, что местные фанаты явно не ждали Бензема. Вокруг его прилета нет какого-то ажиотажа и навстречу вышли лишь представители клуба. Вполне вероятно, что время прибытия тщательно скрывали или интерес к игроку не так высок, как кажется.

Вполне вероятно, что скоро в «Аль-Иттихаде» станет еще на одного француза больше. Нголо Канте, чей контракт с «Челси» закончится 30 июня 2023 года, станет свободным агентом. Сейчас с ним ведутся переговоры.

Первым официальным матчем в Саудовской Аравии для Карима Бензема может стать Суперкубок страны. Причем в соперниках будет «Аль-Наср» Криштиану Роналду.

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