По данным Brand Finance, «Реал Мадрид» назван самым сильным клубным брендом в мире.

Brand Finance определяет относительную силу брендов с помощью системы показателей, оценивающей маркетинговые инвестиции, капитал заинтересованных сторон и эффективность бизнеса. Соответствуя стандарту ISO 20671, Brand Finance использует оригинальные данные маркетинговых исследований, проведенных на более чем 10 000 футбольных фанатов в Европе, Бразилии, Китае и США.

Также стоит напомнить, что недавно «Мадрид» были признан самым дорогим клубом в мировом футболе по версии журнала Forbes.