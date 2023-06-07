Говорит Мадрид
Блог

«Реал» назван сильнейшим брендом в футболе. Ранее «Мадрид» признали самым богатым клубом

Реал Мадрид Реал Мадрид
Клубы Клубы
Ла Лига Ла Лига
Футбол Футбол

По данным Brand Finance, «Реал Мадрид» назван самым сильным клубным брендом в мире.

Brand Finance определяет относительную силу брендов с помощью системы показателей, оценивающей маркетинговые инвестиции, капитал заинтересованных сторон и эффективность бизнеса. Соответствуя стандарту ISO 20671, Brand Finance использует оригинальные данные маркетинговых исследований, проведенных на более чем 10 000 футбольных фанатов в Европе, Бразилии, Китае и США.

Также стоит напомнить, что недавно «Мадрид» были признан самым дорогим клубом в мировом футболе по версии журнала Forbes.

UEFA Champions League winners: The complete list

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Highlander05
А вчера что то пели про горожан?!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий