Согласно El Mundo, Джуд Беллингем является претендентом на седьмой номер в «Реале».

«Реал Мадрид» все еще не теряет надежды подписать Килиана Мбаппе, но француз, вероятно, приедет не раньше лета 2024 года. Сообщается, что «Мадрид» не хочет держать такой особенный номер вакантным – возможно, из-за традиционно большого спроса на такие футболки среди болельщиков.

Беллингем близок к завершению перехода в «Реал» в ближайшие несколько дней. Сумма сделки составит около 100 млн евро.

Английский полузащитник играл под 22-м номером в «Дортмунде», однако за сборную выступал под седьмым. Поскольку 22-й занят Антонио Рюдигером, Беллингем, похоже, возьмет №7.