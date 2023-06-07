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Похоже, стал известен новый обладатель седьмого номера в «Реале». И это не Мбаппе

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Согласно El Mundo, Джуд Беллингем является претендентом на седьмой номер в «Реале».

«Реал Мадрид» все еще не теряет надежды подписать Килиана Мбаппе, но француз, вероятно, приедет не раньше лета 2024 года. Сообщается, что «Мадрид» не хочет держать такой особенный номер вакантным – возможно, из-за традиционно большого спроса на такие футболки среди болельщиков.

Беллингем близок к завершению перехода в «Реал» в ближайшие несколько дней. Сумма сделки составит около 100 млн евро.

Английский полузащитник играл под 22-м номером в «Дортмунде», однако за сборную выступал под седьмым. Поскольку 22-й занят Антонио Рюдигером, Беллингем, похоже, возьмет №7.

England squad: Jude Bellingham and Mason Greenwood left out with Gareth Southgate wary of player burnout

3 комментария

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Геннадий Чеботарев
он ещё не перешёл,а номера журналюги уже делят))))
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Мексиканская песня
Главное, чтобы его номер не снял Бензема.
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