Его отправляли в Саудовскую Аравию.

Похоже, что саудовским клубам, которые активно пытались переманить хавбека «Мадрида» Луку Модрича к себе, придется повременить.

Как передает HINA, хорватское агентство новостей, со ссылкой на анонимный источник в клубе, полузащитник «сливочных» уже продлил контракт на год − до 30 июня 2024 года.

Если эта новость окажется правдой, это будет означать, что Лука Модрич проведет свой двенадцатый и, скорее всего, уже последний сезон в «Мадриде».

За 11 лет в составе «королевского клуба» хорват сыграл в 488 матчах, забил 37 мячей и отдал 77 голевых передач. Но самое главное достижение − это пять побед в Лиге чемпионов и «Золотой мяч» 2018 года.