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Он остается. Хорватский источник подтверждает, что Модрич уже продлился «Мадридом»

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Его отправляли в Саудовскую Аравию.

Похоже, что саудовским клубам, которые активно пытались переманить хавбека «Мадрида» Луку Модрича к себе, придется повременить.

Как передает HINA, хорватское агентство новостей, со ссылкой на анонимный источник в клубе, полузащитник «сливочных» уже продлил контракт на год − до 30 июня 2024 года.

Если эта новость окажется правдой, это будет означать, что Лука Модрич проведет свой двенадцатый и, скорее всего, уже последний сезон в «Мадриде».

За 11 лет в составе «королевского клуба» хорват сыграл в 488 матчах, забил 37 мячей и отдал 77 голевых передач. Но самое главное достижение − это пять побед в Лиге чемпионов и «Золотой мяч» 2018 года.

2 комментария

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RealM_13
Последний из могикан….
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Андрей Хенто
Еще год будет наслаждаться манием маленького волшебника - это роскошь и привилегия для болельщиков Мадрида.
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