«Реал» организовал церемонию прощания с Каримом Бензема, который покидает клуб после 14 лет.

После выступления Флорентино Переса слово взял Big Benz.

«Привет всем. Сейчас трудно говорить. Я хочу всех поблагодарить. Спасибо, президент, за то, что привели меня сюда. Я никогда не забуду. «Реал» – величайший. Но теперь пришло время уходить».

🤍 @Benzema recuerda aquel sueño de niño que se hizo realidad y asegura: «Es el momento de irme» Y lo hace con un mítico 1,2,3... 🖥 SEÑAL TV en directo del adiós de @Benzema al @realmadrid https://t.co/UFU1NTrH6t pic.twitter.com/YpzLZGCrMY — MARCA (@marca) June 6, 2023

«Это грустный день. Я покидаю свой клуб… Я всегда хотел завершить карьеру тут, но не всегда все идет по плану. Я всегда буду смотреть игры «Реала» и поддерживать команду. Я такой, какой я есть, благодаря этому клубу.

«Реал» всегда будет моей семьей. Большое спасибо президенту. Я смог осуществить свою мечту. Я никогда не забуду «Реал», потому что это лучший клуб в мире».