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«Я хотел завершить карьеру в Мадриде»: Бензема сдерживает слезы, произнося прощальную речь

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«Реал» организовал церемонию прощания с Каримом Бензема, который покидает клуб после 14 лет.

После выступления Флорентино Переса слово взял Big Benz.

«Привет всем. Сейчас трудно говорить. Я хочу всех поблагодарить. Спасибо, президент, за то, что привели меня сюда. Я никогда не забуду. «Реал» – величайший. Но теперь пришло время уходить».

«Это грустный день. Я покидаю свой клуб… Я всегда хотел завершить карьеру тут, но не всегда все идет по плану. Я всегда буду смотреть игры «Реала» и поддерживать команду. Я такой, какой я есть, благодаря этому клубу.

«Реал» всегда будет моей семьей. Большое спасибо президенту. Я смог осуществить свою мечту. Я никогда не забуду «Реал», потому что это лучший клуб в мире».

3 комментария

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Геннадий Чеботарев
Ответ Ренат Губайдуллин
От ваших комментариев уже тесно становится , сколько можно эти пресные высокопарные речи толкать под каждой новостью ?
дурак не поймет ,а умный не скажет,а ты сказал
+4
0
+4
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ZA.RMA
«Его движения нравится тем, кто любит футбол»

- Зизу.
+2
0
+2
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Ренат Губайдуллин
Ответ Андрей Хенто
Комментарий удален пользователем
От ваших комментариев уже тесно становится , сколько можно эти пресные высокопарные речи толкать под каждой новостью ?
+4
-3
+1
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Андрей Хенто
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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