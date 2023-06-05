Винисиус посетил матч «Фламенго» и «Васко да Гамы»: теплый прием «Мараканы», футболки в подарок
Винисиус получил очень теплый прием во время визита на родину.
Звезда «Реала» присутствовал на классическом бразильском матче между его бывшим клубом «Фламенго» и «Васко да Гама».
В перерыве Вини вышел на поле и получил футболки от обеих команд, демонстрируя их 70-тысячной публике на «Маракане».
.@vinijr no Maracanã! #CRF pic.twitter.com/llSyCDk7ln— Flamengo (@Flamengo) June 6, 2023
🙏🏾🤝🏿 pic.twitter.com/GqfOtPKQCt— Vini Jr. (@vinijr) June 6, 2023
Вся страна поддерживает игрока, который в этом сезоне неоднократно подвергался расистским оскорблениям. Даже президент Бразилии выразил свою поддержку Вини.
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