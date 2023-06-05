Винисиус получил очень теплый прием во время визита на родину.

Звезда «Реала» присутствовал на классическом бразильском матче между его бывшим клубом «Фламенго» и «Васко да Гама».

В перерыве Вини вышел на поле и получил футболки от обеих команд, демонстрируя их 70-тысячной публике на «Маракане».

Вся страна поддерживает игрока, который в этом сезоне неоднократно подвергался расистским оскорблениям. Даже президент Бразилии выразил свою поддержку Вини.