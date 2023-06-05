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«Я уже так по тебе скучаю, брат»: Модрич отправил проникновенное послание Бензема

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Бензема покидает «Реал» после 14-ти лет, проведенных в «королевском клубе».

11 лет Карим защищал цвета «Мадрида» вместе с еще одной легендой клуба – Лукой Модричем. В соцсетях хорват отправил французу трогательное послание:

«Мне грустно, но я очень горжусь тем, что мне выпала честь 11 лет играть вместе с одним из величайших талантов в футболе. Когда я только приехал сюда, я уже знал, что ты отличный игрок, но на моей первой тренировке я увидел, насколько ты особенный.

Помимо того, что ты невероятный футболист, за годы, что мы пишем историю в этом фантастическом клубе, я понял, насколько ты особенный как личность. Я уже так по тебе скучаю, брат. Спасибо тебе за все, желаю удачи на твоем новом этапе».

Похоже, за 11 лет парни сумели стать настоящими друзьями.

1 комментарий

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Renat Zagidullin
Легенды Мадрида 🤍
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