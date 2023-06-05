В апреле Фабрицио Романо выдал инсайд о продлении контракта Тони Крооса. Прошло полтора месяца, а официального объявления все ещё нет - Transfermarkt подтверждает, что Кроос остаётся игроком «Реала» только до 30 июня 2023-го.

Хочется верить, что Тони просто ждал окончания сезона, ведь в худшем случае его мысли точно связаны с уходом - немец признавался о таком желании ещё прошлым летом.

Кроос уже 9 лет в «Мадриде», и каждый болельщик точно знает: Тони не сверкает в хайлайтах, но помогает команде стабильностью. Глядя на точность его передач по сезонам, создаётся ощущение, будто он вообще не ошибается: с каждым годом его процент точности только растет - хотя казалось бы, куда ещё выше. Последние два сезона Кроос закончил с процентом точности 95.