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О продлении Крооса писали еще в апреле, но официального объявления еще нет. Вот невероятные цифры, которые может потерять «Реал» в случае ухода Тони

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В апреле Фабрицио Романо выдал инсайд о продлении контракта Тони Крооса. Прошло полтора месяца, а официального объявления все ещё нет - Transfermarkt подтверждает, что Кроос остаётся игроком «Реала» только до 30 июня 2023-го.

Хочется верить, что Тони просто ждал окончания сезона, ведь в худшем случае его мысли точно связаны с уходом - немец признавался о таком желании ещё прошлым летом.

Кроос уже 9 лет в «Мадриде», и каждый болельщик точно знает: Тони не сверкает в хайлайтах, но помогает команде стабильностью. Глядя на точность его передач по сезонам, создаётся ощущение, будто он вообще не ошибается: с каждым годом его процент точности только растет - хотя казалось бы, куда ещё выше. Последние два сезона Кроос закончил с процентом точности 95.

3 комментария

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Right Authoritarianism
надеюсь он останется
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Igor Ivanov
опечатка в заголовке "Скоро прим[ер] решение" (комент можете снести)
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Manas Boltaev
Видимо будет большая перестановка, это Реалу нужно. Сделать полную ротацию игроков, но сезон или 2 сезона будет сложно заиграться игроками
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